Получивший 110 млн кредита по фиктивным документам житель КБР предстанет перед судом

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР), получивший по подложным документам 110 млн рублей кредита в банке, предстанет перед судом, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.
"Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном получении в кредит 110 млн рублей. Житель республики обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176 ("Незаконное получение кредита", два эпизода) УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью "Пальмира", в декабре 2010 года и в июне 2011 года предоставил в Кабардино-Балкарский региональный филиал одного из банков заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им общества. Фиктивные документы послужили основанием для заключения с ним двух кредитных договоров и выдачу в кредит, соответственно, 70 млн рублей и 40 млн рублей (всего 110 млн рублей).
"Однако в дальнейшем он в установленные кредитными договорами сроки обязательства по погашению кредитных средств не выполнил, причинив тем самым банку ущерб на сумму 110 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.