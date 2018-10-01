В ДТП с участием бензовоза на заправке в Ставрополье пострадал один человек

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Грузовик, пустой бензовоз-цистерна и легковой автомобиль столкнулись на автозаправке в Ставрополье, один человек пострадал, возгорания не было. Как сообщили в понедельник в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 14:00 мск в городе Изобильном, на улице 50 лет Октября.

"По предварительной версии, водитель грузового Volvo с полуприцепом-цистерной без горюче-смазочных материалов выехал на встречную полосу для обгона в месте, где это запрещено, и допустил столкновение с "КамАЗом", который по инерции выехал на заправочную станцию и наехал на легковой автомобиль Kia Rio", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии перелом ребер, травму головы и множественные ссадины получил 44-летний водитель "КамАЗа", другие участники автоаварии не пострадали.

Экстренные службы прибыли на заправочную станцию оперативно, возгорания не было.

За рулем цистерны находился 59-летний житель Краснодарского края, который в момент ДТП был трезв. За последнее время он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение требований разметки. Обстоятельства ДТП уточняются.