Дело о нападении подростка на школьников в Перми направлено в суд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении подростка, напавшего на учеников в пермской школе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учеников среднеобразовательной школы №127 Перми", - сообщили в СК.

Школьник обвиняется по ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, покушение на убийство двух и более лиц).

Нападение в школе Перми произошло 15 января. По версии следствия, школьник с товарищем пришли в учебное учреждение, вооружившись ножами. Войдя в помещение, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Учителю удалось вывести учеников из класса, в результате нападения никто не погиб.

Оставшись в аудитории, обвиняемые ударили ножом друг друга в шею, после чего были задержаны вызванными охранниками ЧОП. Им своевременно была оказана медицинская помощь.

В результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы. Управление СК по Пермскому краю возбудило уголовное дело, подросткам, устроившим драку с ножами, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору, затем дело было передано в центральный аппарат СК.

"Расследование в отношении второго несовершеннолетнего в настоящее время продолжается. В ходе судебно-психиатрической экспертизы он признан нуждающимся в применении принудительных мер медицинского характера, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - сообщили в СК.