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Суд в Саратове оштрафовал депутата облдумы за организацию несогласованного шествия

Речь идет об организации шествия к зданию правительства региона после митинга против пенсионных изменений, который состоялся 22 сентября в центре города

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Волжский районный суд Саратова оштрафовал в понедельник депутата саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за организацию несанкционированного шествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бондаренко признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы Саратовского обкома КПРФ, речь идет об организации шествия к зданию правительства Саратовской области после митинга против пенсионных изменений, который состоялся 22 сентября в центре Саратова. После завершения митинга его участники отправились к зданию правительства области. Как сообщили ТАСС в администрации, сам митинг был согласован.

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РоссияСаратовская область
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