Три человека погибли и два пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Чувашии

ТАСС, 1 октября. Три человека погибли в Чувашии в понедельник при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, еще два человека госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель и двое пассажиров автомобиля от полученных травм скончались. Водитель и пассажир микроавтобуса для оказания медпомощи доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло около 16:10 мск в Козловском районе республики. На трассе столкнулись микроавтобус Ford Transit и LADA Kalina. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.