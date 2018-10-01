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Три человека погибли и два пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Чувашии

Пострадавшие доставлены в больницу

ТАСС, 1 октября. Три человека погибли в Чувашии в понедельник при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, еще два человека госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель и двое пассажиров автомобиля от полученных травм скончались. Водитель и пассажир микроавтобуса для оказания медпомощи доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло около 16:10 мск в Козловском районе республики. На трассе столкнулись микроавтобус Ford Transit и LADA Kalina. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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РоссияЧувашия
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