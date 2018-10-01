На севере Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Водитель ранил мужчину из травматического оружия в ходе дорожного конфликта на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В 19:32 мск поступило сообщение о дорожном конфликте на Ленинградском шоссе, 354/1. По предварительным данным, в ходе конфликта один из участников выстрелил, предположительно, из травматического оружия в сторону оппонента, ранил его и повредил его машину", - сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали подозреваемого в Зеленограде. Обстоятельства и причины стрельбы устанавливаются.