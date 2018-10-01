На северо-западе Мексики ожидаются сильные грозы и ливни из-за тропического шторма "Роса"

МЕХИКО, 1 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Роса", движущийся к тихоокеанскому побережью Мексики, вызовет сильные осадки и грозы в ряде районов на северо-западе страны. Об этом сообщила в понедельник Национальная метеорологическая служба (НМС). На пути к Мексике ураган "Роса" усиливался до четвертой - из пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона, однако затем значительно ослаб.

В настоящее время "Роса" находится примерно в 110 км от побережья штата Нижняя Калифорния Северная. Скорость ветра в пределах шторма достигала 20 м/с с порывами до 26 м/с. "Роса" вызовет сильные грозы в некоторых районах штатов Нижняя Калифорния Северная и Сонора", - говорится в заявлении НМС.

Высота волн на побережье составит от 2 до 4 м. Ожидается, что "Роса" достигнет суши вечером в понедельник (утро вторника мск).

В штате Нижняя Калифорния Северная и на западе и северо- западе Соноры из-за приближения "Росы" в воскресенье был объявлен желтый - средний - уровень опасности. В некоторых районах были отменены занятия в школах. Власти призвали население прибрежных регионов соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.