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ABC: на юге Калифорнии упал второй самолет за два дня

Самолет рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома в городе Ла-Верн

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Небольшой самолет упал в понедельник в городе Ла-Верн на юге штата Калифорния. Об этом сообщил телеканал ABC.

По имеющимся данным, самолет рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой местного аэродрома, после чего загорелся. На место происшествия выехали сотрудники местного пожарного управления и спасатели. О возможных пострадавших и жертвах пока не сообщается. Тип воздушного судна также не указывается.

Это уже вторая подобная авиакатастрофа этом в городе с населением чуть более 30 тыс. человек за два дня. В воскресенье в Ла-Верне рухнул одномоторный самолет Cessna 177. В результате погиб человек, еще один получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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