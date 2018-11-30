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Житель Кабардино-Балкарии предстанет перед судом за оправдание терроризма на митинге

Следователи сообщают, что обвиняемый в начале 2018 года на митинге в Нальчике произнес речь, умышленно использовав высказывания, оправдывающие террористическую деятельность

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Жителя Кабардино-Балкарии (КБР) обвиняют в публичном оправдании терроризма во время митинга. Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение и направил его в суд, сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

"По версии следствия, обвиняемый в начале 2018 года, находясь на митинге в Нальчике и обращаясь к участникам митинга, произнес речь, умышленно использовав в выступлении высказывания, обосновывающие правомерность и оправдывающие террористическую деятельность лидеров и участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Кабардино-Балкарской Республики и совершавших преступления террористической направленности", - говорится в сообщении.

Обвинения предъявлены по части 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма") и части 2 статьи 228 ("Незаконное хранение наркотических средств"). Уголовное дело будет рассматриваться в Северо-Кавказском окружном военном суде.

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РоссияКабардино-Балкария
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