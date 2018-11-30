Адвокат Кокорина утверждает, что обстоятельства по делу изменились в пользу футболистов

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. Защита футболиста "Зенита" Александра Кокорина считает, что обстоятельства уголовного дела изменились в пользу обвиняемых и их необходимо освободить из-под стражи. Об этом адвокат Татьяна Стукалова сообщила в своем Instargam .

"Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят необходимо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования", - говорит адвокат.

Она отметила, что рассчитывает убедить суд ознакомиться с полным содержанием видеозаписей конфликтов.

Тверской суд 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля.