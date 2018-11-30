Губернатор Аляски объявил режим ЧС после землетрясения магнитудой 7,0

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Аляски Билл Уокер объявил режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате в связи с произошедшим в пятницу землетрясением магнитудой 7,0. Об этом Уокер сообщил в своем Twitter.

"После сильного землетрясения я объявил режим чрезвычайной ситуации, и я нахожусь в прямом контакте с Белым домом [в связи с произошедшим]", - говорится в заявлении губернатора. По его словам, власти штата уже создали оперативный штаб и "внимательно следят за сообщениями об афтершоках, а также оценивают ущерб, нанесенный дорогам, мостам и зданиям".

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа - крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. За основным толчком последовало еще несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,8.

Землетрясение ощущалось во всех районах Анкориджа и окрестностях. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, некоторые дома в результате землетрясения получили повреждения, на них образовались трещины. В нескольких зданиях, включая одну из городских школ, обрушилась потолочная плитка. На некоторых автодорогах треснул асфальт.