AP: губернатор Аляски с вертолета осмотрел зону разрушений после землетрясения

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Аляски Билл Уокер на борту вертолета Национальной гвардии США в пятницу провел осмотр с воздуха зоны разрушений после землетрясения около города Анкоридж. Об этом сообщило агентство Associated Press .

По его данным, одновременно сотрудники департамента транспорта штата на другом вертолете осмотрели состояние автодорог и ключевых объектов инфраструктуры.

Губернатор рассказал, что подземный толчок застал его в лифте в здании, где расположен его офис. Его удивило, что лифт не застрял, хотя кнопки на контрольной панели мигали все разом. По словам Уокера, он еще ребенком пережил землетрясение магнитудой 9,2 весной 1964 года, которое разрушило его родной город Вальдиз.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу в 08:29 по времени Аляски (20:29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. Центр по землетрясениям Аляски зафиксировал около 40 афтершоков в течение первых трех часов после самого сильного подземного толчка.

Начальник полиции Анкориджа Джастин Долл сообщил, что у него нет данных о возможных жертвах и серьезно пострадавших. Как сообщили городские власти, в Анкоридже, население которого составляет почти 300 тыс. человек, наблюдаются масштабные повреждения инфраструктуры, многим домам и зданиям нанесен ущерб. По данным местных энергокомпаний, без света в городе и его окрестностях остались более 20 тыс. человек.

Губернатор Аляски Билл Уокер ранее объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. Он информировал, что президент США Дональд Трамп удовлетворил внеочередное выделение ресурсов на оказание срочной помощи на ликвидацию последствий стихийного бедствия.