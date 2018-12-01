Тела трех человек нашли при пожаре в коллекторе в Благовещенске

ТАСС, 1 декабря. Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения обгоревших тел трех мужчин во время тушения пожара в коллекторе теплотрассы в Благовещенске. Об этом сообщила в субботу пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

Уточняется, что тела мужчин, предположительно, лиц без определенного места жительства, были обнаружены вечером 29 ноября. "По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Сейчас следствие устанавливает личности погибших и обстоятельства их смерти.