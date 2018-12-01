В Красноярском крае госпитализированы шестеро пострадавших в ДТП детей

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Шестеро детей, которые пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае, госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального минздрава.

"Пострадали шестеро детей. Они доставлены в межрайонную Дудинскую больницу. Проводятся медицинские обследования, в настоящий момент состояние здоровья пострадавших уточняется, медпомощь им оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, также госпитализирован один взрослый, находившийся в микроавтобусе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Таймыра, дети ехали на соревнование по борьбе из Дудинки в Талнах (район Норильска). "Четверо детей и тренер из [отдаленного] поселка Носок, двое - из самой Дудинки. Состояние разное, все в сознании", - сказал собеседник.

В краевом главке МВД уточнили, что детей перевозил частный микроавтобус. "Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района им было отказано из-за установления в регионе низких температур", - говорится в сообщении ведомства.

Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло в субботу утром на 20-м км автодороги Дудинка - Алыкель - Норильск. Водитель микроавтобуса Volkswagen, в котором находились девять человек, включая шестерых детей в возрасте 13-14 лет, врезался в стоявший на полосе "КамАЗ". В результате водитель и один из пассажиров Volkswagen погибли на месте.

После аварии начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.