Режим ЧС снят в забайкальском поселке Агинское

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации отменен в поселке Агинское Забайкальского края, где были проблемы с обеспечением котельной углем. Об этом в субботу сообщает пресс-служба главы региона.

29 ноября из-за нехватки топлива на одной из котельных в поселке Агинское был введен режим ЧС.

"Режим ЧС снят", - заявили в пресс-службе. Директор теплоснабжающей компании "Тепловик" Цыремжит Содномдоржиева доложила врио губернатора Александру Осипову, что в пятницу на проблемную котельную доставили 70 т угля, в субботу в поселок поступит еще 80 т. "В день мы расходуем около 40 т угля", - сказала она.

Ранее в администрации поселка ТАСС сообщили, что эта котельная отапливает окружную больницу, медицинский комплекс и десяток многоквартирных домов. Во всех зданиях поддерживался минимальный температурный режим - около 20 градусов тепла.

С 30 ноября по договору временной аренды эту котельную обслуживает компания "Тепловик", с прежней теплоснабжающей организацией, ООО "Теплоэнергия", расторгнуто концессионное соглашение. В отношении директора компании "Теплоэнергия" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье "Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования котельными запасов топлива".

Поселок Агинское находится в 153 км к юго-востоку от Читы. Это административный центр Агинского Бурятского округа. Там проживают около 18 тыс. человек.

Нехватка топлива в Забайкалье

На прошлой неделе Осипов принял решение о дополнительном выделении из регионального бюджета 300 млн рублей для покупки топлива, необходимого для прохождения отопительного сезона в районах Забайкальского края. 28 ноября врио губернатора сообщил, что договорился с вице-премьером Виталием Мутко о выделении Забайкальскому краю дополнительных средств на покупку мазута и угля для нужд предприятий ЖКХ.

Министр территориального развития края Виктор Паздников сообщил, что запас топлива нужно обеспечить в 10 из 31 района Забайкалья. Особенно острая ситуация складывается в Тунгокоченском и Сретенском районах, возникают проблемы в Агинском, Могочинском и Оловяннинском районах.