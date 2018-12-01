Врио главы Приморского края поручил ввести режим ЧС в двух селах из-за проблем с водой

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко поручил главе Ханкайского района ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в селах Турий Рог и Первомайское из-за проблем с водоснабжением. Режим поможет оперативно решить вопрос обеспечения жителей водой, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

Проблема водоснабжения сел обсуждалась во время встречи Олега Кожемяко с жителями Ханкайского района. В частности, сложная ситуация с обеспечением водой сложилась в селе Турий Рог, где нужно заменить более 1 км водовода. В селе Первомайское требуется пробурить новые скважины, так как в старых упал уровень воды.

"Наступает зима, нужно максимально оперативно привести сети в порядок и обеспечить людей водой. Это позволит без конкурсов найти подрядчиков, задействовать дополнительные силы, тем более есть сложности с их поиском - неизвестно, выйдет кто-то на конкурс или нет. Вводите режим ЧС, ситуацию нужно решать быстро, край тоже готов оказать помощь", - цитирует пресс-служба Кожемяко.

Также он поручил краевому департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам помочь району найти специализированную организацию по бурению скважин и обеспечить подвоз воды на время ремонта. В последующие годы в Ханкайском районе, в том числе за счет краевого бюджета, будет проведена реконструкция коммунальных сетей, а для строительства водовода и очистных сооружений села Камень-Рыболов планируется привлечь федеральные средства.

В селе Первомайское живет чуть менее 600 человек, в селе Турий Рог на северо-западном берегу озера Ханка - около 470 человек.