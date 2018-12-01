Водоснабжение в домах 37 тыс. жителей Саратова восстановили после аварии на сетях

ТАСС, 1 декабря. Водоснабжение в домах 37 тыс. жителей Саратова, нарушенное из-за аварии на водопроводных сетях, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС замдиректора компании "Концессия водоснабжения - Саратов" Михаил Сычев.

"Все, как и запланировано, в час ночи (00:00 мск) [воду] начали запускать. Постепенно вода до всех абонентов дошла", - сказал он, отметив, что повреждение, ставшее причиной аварии, устранено полностью, заменен участок трубы.

Как сообщалось, авария на водопроводных сетях произошла 30 ноября. Водоснабжение отключили в жилых домах на улицах Чернышевского, 2-я Садовая, 1-5-е проезды, 9-я Линия, Астраханская, Рабочая, Университетская, Вавилова, Большая Казачья, Чапаева, Советская, Рахова, Ульяновская, Шелковичная с населением 37 тыс. человек.