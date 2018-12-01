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Из-за схода вагонов в Омской области задерживаются четыре поезда

Время задержки движения составляет от полутора до четырех часов
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© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС
© ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Произошедший накануне вечером сход вагонов грузового поезда на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги (СвЖД) стал причиной задержки в движении четырех поездов. Время задержки составило от полутора до четырех часов, сейчас поезда вводятся в график, сообщили ТАСС в пресс-службе СвЖД.

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Сход грузовых вагонов произошел на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги 30 ноября в 21:27 мск. По данным пресс-службы СвЖД, с пути сошло 35 вагонов грузового поезда, нарушился габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Ремонтные работы продолжаются, движение поездов восстановлено по одному пути в обоих направлениях.

"В результате происшествия были задержаны поезда №76 сообщением Москва - Нерюнгри, №118 Москва - Новокузнецк, №56 Москва - Красноярск, №67 Абакан - Москва. Время задержки в пути составило от полутора до четырех часов. Задержанные поезда вводятся в график, прилагаются все усилия к тому, чтобы они были введены", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пять из сошедших вагонов являются цистернами с мазутом. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

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