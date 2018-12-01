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После гибели подростка во время прыжка с парашютом на Сахалине возбудили дело

По предварительным данным, у спортсмена не раскрылся основной парашют

ТАСС, 1 декабря. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после гибели подростка во время тренировочных прыжков с парашютом на Сахалине. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочных прыжков с парашютом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в субботу в парашютной секции центра технических видов спорта в Корсаковском районе на аэродроме Пушистый проходили тренировочные прыжки с парашютом, во время которых был смертельно травмирован 14-летний спортсмен. "По предварительным данным, у подростка не раскрылся основной парашют. От полученных при падении телесных повреждений несовершеннолетний погиб", - уточняется в сообщении.

Изъята необходимая документация, проводятся допросы ответственных за организацию и проведение тренировочных прыжков.

Ранее сообщалось, что после гибели подростка начала проверку прокуратура Сахалинской области.

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