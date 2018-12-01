Следователи возбудили уголовное дело после схода грузовых вагонов в Омской области

По предварительным данным СК, сход вагонов грузового поезда произошел "1 декабря 2018 года в ночное время на перегоне ст. Мангут - ст. Называевская Омской области". "Часть вагонов опрокинулась. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

ТАСС, 1 декабря. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после схода вагонов грузового поезда на железнодорожном перегоне в Омской области. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба управления.

"На место схода вагонов в Омской области выехали сотрудники управления. Они сейчас находятся на месте, ими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, ведутся следственные действия. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 ("Нарушение требований в области транспортной безопасности") УК РФ", - пояснили ТАСС в пресс-службе управления.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что проверку по факту произошедшего также проводит Тюменская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что сход грузовых вагонов произошел на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги 30 ноября в 21:27 мск. По данным пресс-службы СвЖД, с пути сошло 35 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Ремонтные работы продолжаются, движение поездов восстановлено по одному пути в обоих направлениях.