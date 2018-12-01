Сугробы высотой около метра мешают проезду машин по трассе "Кавказ" на Кубани

Сложные метеоусловия наблюдаются на территории Краснодарского края уже несколько дней. Экстренное предупреждение из-за похолодания, снега и ветра было объявлено 27 ноября. 30 ноября из-за снега, ветра и плохой видимости стало невозможно проехать по участкам нескольких трасс. Для водителей и пассажиров оказавшихся в снежном плену машин организованы пункты обогрева, трассы патрулируют спасатели.

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Сугробы высотой около метра намело на одном из участков федеральной трассы Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, движение идет в реверсивном режиме. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

"Самым проблемным участком остается 129-132 км трассы Р-217 "Кавказ" - здесь, в районе хутора Машевский, на проезжей части переметы образовали снежные сугробы в половину человеческого роста. В настоящее время из снежного плена освобождено 12 км дороги со стороны Новокубанска (133-145 км). Между городами Новокубанск и Армавир обеспечивается прямой проезд по региональной дороге. Также отсутствуют ограничения проезда на участке от Армавира и до границы со Ставропольским краем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение в районе Машевского организовано в реверсивном режиме. Отмечается, что на остальных участках трассы проезд также возможен, однако в целом по магистрали полноценное движение пока не возобновлено. Расчистка проезжей части продолжается.

"Погодные условия <...> постепенно улучшаются: ветер стихает, температура достигла околонулевых значений с тенденцией повышения до плюсовых отметок, ограничения в видимости нет <...> Упрдор "Черноморье" просит водителей временно воздержаться от поездок по Р-217 "Кавказ" до полного восстановления штатного режима движения на всем протяжении, о котором будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.

Из-за непогоды 28 ноября оказались подтоплены дворы в селе Архипо-Осиповка (входит в состав Геленджика) и в Северском районе Краснодарского края, а также несколько домов. Из-за поднявшегося уровня реки несколько часов был невозможен проезд по двум мостам в Северском районе. В Сочи без воды оставались около 1 тыс. человек, в порту Новороссийска приостанавливали погрузочные работы.