Отравившиеся крысиным ядом дети в Татарстане находятся в состоянии средней степени тяжести

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Трое школьников из Казани, отравившиеся накануне крысиным ядом, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Татарстана по итогам совещания в региональном кабмине с участием главы республики Рустама Минниханова.

По факту отравления региональная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, отравились девочка и два мальчика. Яд в гранулах нашла девочка в одном из школьных помещений, после чего его попробовали она и еще двое детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Дети находятся в Детской республиканской клинической больнице в среднетяжелом состоянии, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, состояние здоровья детей находится под контролем", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Минниханов поручил региональному управлению Роспотребнадзора и минобрнауки Татарстана выяснить обстоятельства отравления школьников. Он отметил, что школьникам должна быть оказана необходимая помощь, а также нужно принять жесткие меры для соблюдения норм и правил при проведении обработки помещений от грызунов, особенно мест, где находятся дети.

Управление Роспотребнадзора уже начало проверку по факту отравления учеников крысиным ядом в одной из школ Казани. По данным ведомства, обработки от грызунов проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору. При организации и проведении обработок выявлены нарушения, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.