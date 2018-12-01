В МЧС сообщили об отсутствии пробок на трассе Ростов - Ставрополь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Затруднений на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь, где ранее из-за снегопада было ограничено движение, нет, в пунктах временного размещения (ПВР) водителей не осталось, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 11:05 мск, пробок на автодороге Ростов - Ставрополь нет, движение осуществляется в обоих направлениях. Действуют ограничения для пассажирского транспорта, работы по расчистке дорог продолжаются. В ПВР людей уже нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь было временно ограничено в пятницу из-за метели. Для водителей организовали пункты временного размещения в Целинском и Песчанокопском районах. По данным на 08:00 мск, в ПВР находились 10 человек, включая троих детей.

Как сообщалось, для расчистки автотрассы в этих районах Южный военный округ выделил инженерную технику (около десяти единиц), позволяющую оперативно освободить дороги от снега. По данным пресс-службы правительства региона, для нормализации обстановки на автодороге привлекались более 130 человек и более 80 единиц техники, из снежных заносов было эвакуировано 10 автомобилей. Погибших и пострадавших нет.

По данным Ростовского гидрометцентра, в субботу в Ростовской области около минус 1 градуса, местами снег, метель.