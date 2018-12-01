Причиной схода грузовых вагонов в Омской области мог стать дефект рельса

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Вагоны грузового поезда на железнодорожном перегоне в Омской области сошли с пути из-за дефектного рельса. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Омской области.

Ранее сообщалось, что сход грузовых вагонов произошел на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги 30 ноября в 21:27 мск. По данным пресс-службы СвЖД, с пути сошло 35 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. Ремонтные работы продолжаются, движение поездов восстановлено по одному пути в обоих направлениях.

"Предварительной причиной схода вагонов является дефект рельса", - сказал источник.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 ("Нарушение требований в области транспортной безопасности") УК РФ. Тюменская транспортная прокуратура также проводит проверку.