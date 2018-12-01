Движение на всех дорогах Ставропольского края возобновлено после снегопада

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта возобновлено на всех дорогах Ставрополья, ограничения из-за снегопада и гололеда сняты. Об этом сообщил в субботу отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД краевого ГУ МВД России.

С 28 ноября практически по всей территории региона прошли снегопады, в Красногвардейском районе за сутки выпало около 90% месячной нормы осадков. Участки федеральной трассы "Кавказ" и несколько дорог краевого и местного значения были частично или полностью закрыты для движения, экипажи ГИБДД формировали и сопровождали колонны легковых автомобилей. По поручению губернатора Владимира Владимирова краевые дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

"Движение открыли по всем дорогам", - сообщили в Госавтоинспекции.

Как сообщила пресс-служба губернатора региона, за более чем двое суток израсходовано свыше 12 тыс. тонн песчано- соляной смеси. В помощь краевым дорожным службам привлечена техника Ставрополя и Михайловска. В ликвидации последствий стихии также принимают участие около 300 сотрудников ГИБДД, МЧС, аварийных и спасательных служб.

"Дорожные службы территорий края продолжают находиться в состоянии повышенной готовности на случай ухудшения погодных условий, ситуация остается на особом контроле губернатора Владимира Владимирова и правительства края", - говорится в сообщении.

По данным Ставропольского гидрометцентра, 1 декабря на территории края опасные метеорологические явления не прогнозируются. Местами ожидается туман, гололед, в отдельных пунктах метель.