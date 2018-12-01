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В Пензе горит кровля здания на площади 500 кв. метров

Информации о пострадавших нет

ТАСС, 1 декабря. Пожарные в Пензе тушат горящую кровлю на площади 500 квадратных метров в частично неэксплуатируемом здании. Информации о пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

"В частично неэксплуатируемом здании горит кровля на площади 500 квадратных метров. Общая площадь здания 1,5 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - сказал представитель ведомства.

На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. В общей сложности в тушении пожара задействовано 20 единиц техники и 60 человек. Устанавливается причина пожара.

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