В Самарской области в ДТП погибли два человека

ТАСС, 1 декабря. Два человека погибли, еще пятеро, включая несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на трассе Тольятти - Ташла в Самарской области, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 1 декабря, около 16:45 по местному времени (15:45 мск), на 18-м километре трассы Тольятти - Ташла. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигавшегося в сторону Тольятти, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet, ехавшим во встречном направлении, и от удара налетел на движущийся в попутном направлении автомобиль Mazda.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Chevrolet, мужчина и женщина, а два несовершеннолетних пассажира, мальчик и девочка, были госпитализированы. Также пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Ford. Водитель автомашины Mazda не пострадал", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.