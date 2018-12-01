Введенные из-за метели ограничения на дороге Ростов - Ставрополь отменены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь, ограниченное из-за снегопада, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

"С 18:00 мск автодорога Ростов - Ставрополь открыта для всех видов транспортных средств", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь было временно ограничено в пятницу из-за метели. Для водителей организовали пункты временного размещения в Целинском и Песчанокопском районах.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка оказали помощь около 70 автомобилям: останавливали попутные машины и с помощью троса помогали водителям выбраться с заснеженной обочины. Для расчистки автотрассы в этих районах Южный военный округ выделил инженерную технику (около десяти единиц), позволяющую оперативно освободить дороги от снега.

По данным Ростовского гидрометцентра, в субботу в Ростовской области около минус 1 градуса, местами снег, метель.