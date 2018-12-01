Движение транспорта в направлении Ростов - Таганрог приостановлено из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов - Таганрог временно прекращено, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МВД По Ростовской области.

"В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий Госавтоинспекцией Ростовской области 1 декабря 2018 года с 18:30 мск введено временное прекращение движения пассажирского транспорта на автодороге "Ростов - Таганрог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД патрулируют трассы в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям. "Госавтоинспекция обращается к водителям быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь было ограничено в пятницу из-за метели. Для водителей организовали пункты временного размещения в Целинском и Песчанокопском районах. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка оказали помощь около 70 автомобилистам. Для расчистки автотрассы в этих районах Южный военный округ выделил инженерную технику.

По данным Ростовского гидрометцентра, в субботу в Ростовской области около минус 1 градуса, местами снег, метель.