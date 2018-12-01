Водоснабжение Волхова в Ленинградской области восстановлено после аварии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. "Леноблводоканал" восстановил водоснабжение в обоих районах города - Волхов-1 и Волхов-2, нарушенное ранее из-за засорения трубы, забирающей воду из одноименной реки. Об этом сообщили в аварийной службе предприятия "Леноблводоканал" в субботу.

"В 12:40 (мск) восстановлено водоснабжение района Волхов-2, в 13:30 (мск) - района Волхов-1, однако подача воды осуществляется на пониженном давлении из-за интенсивного водоразбора", - уточнили в компании.

Cотрудники "Леноблводоканала" восстанавливают давление в городской системе водоснабжения. В 10:00 (мск) в связи с вводом администрацией Волховского района на территории города режима "Повышенная готовность" теплоэнергетическая компания "Лотэк" отключила горячее водоснабжение. Теплоснабжение уже восстановлено в районе Волхов-2, сантехнические службы города ждут соответствующего распоряжения "Лотэка" для подключения района Волхов-1, рассказали ТАСС в районной администрации.

В субботу в 01:30 (мск) "Леноблводоканал" приостановил подачу холодной воды в Волхов, в котором проживают более 44 тыс.