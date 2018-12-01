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В ЯНАО в перестрелке погиб местный житель

Полиция ввела план "Перехват"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. План "Перехват" введен в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. По данным местных СМИ, причиной стала перестрелка между двумя местными жителями, один из которых в результате стрельбы скончался.

"В связи с происшествием весь личный состав УМВД России по Надымскому району был поднят по тревоге, введен план "Перехват". Сотрудниками полиции установлены двое жителей города Надым - участники данного происшествия. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

По информации местных СМИ, конфликт произошел из-за передела бизнеса.

Управление Следственного Комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило по факту произошедшего уголовное дело об убийстве.

"Произошла перестрелка. Погиб один человек, двое пострадавших, им оказывается необходимая медпомощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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