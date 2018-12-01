Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме в Брянской области

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Женщина и двое детей получили ожоги при взрыве бытового газа в одном из частных домов города Трубчевска в Брянской области. Пострадавшие госпитализированы, целостность здания не нарушена, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня днем в частном доме в Трубчевске. Ожоги получили женщина и двое ее детей 2012 и 2017 годов рождения. Они госпитализированы, на данный момент их состояние не вызывает опасений. Врачи проводят обследование, чтобы установить степень тяжести травм", - сказал собеседник агентства.

По предварительной версии, в доме после установки нового кухонного гарнитура газовая плита не была подключена к газовой трубе, при попытке ее разжечь произошел хлопок. "Здание не повреждено, возгорания в помещении тоже не было", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" (ст. 219 УК РФ).