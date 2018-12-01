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Возобновлено приостановленное из-за шторма судоходство по Керченскому проливу

По данным Крымского гидрометцентра, 2 декабря в регионе ожидается ветер до 12 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе, приостановленное из-за штормового предупреждения, возобновлено, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.

Судоходство по Керченскому проливу было прекращено с вечера 28 ноября из-за штормового предупреждения в связи с сильным ветром.

"Сегодня в 12:00 возобновили движение караванов судов по Керчь-Еникальскому каналу и Таманскому судоходному пути", - сказал собеседник.

По данным Крымского гидрометцентра, 2 декабря в регионе ожидается ветер до 12 м/с, температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

С 27 ноября на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение, ожидаются сильные осадки, усиление ветра, похолодание. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - то есть при неблагоприятных погодных условиях перевозки приостанавливают.

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