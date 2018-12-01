Стрелявшим в бойцов Росгвардии в Краснодаре оказался местный житель

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Личность мужчины, ранившего двоих сотрудников Росгвардии в Краснодаре, установлена, им оказался 36-летний местный житель, сообщили ТАСС в субботу в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вечером 29 ноября в Краснодаре неизвестный подошел к машине сотрудников Росгвардии и открыл по ним стрельбу. Ответным огнем нападавший был ликвидирован. Двое гвардейцев получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия").

"Личность нападавшего установлена. Им оказался 36-летний мужчина. На протяжении года он проживает в Краснодаре", - уточнили ТАСС в ведомстве.

В пятницу сообщалось, что один из двух пострадавших во время нападения на наряд Росгвардии в Краснодаре сотрудников отпущен домой после оказания необходимой медицинской помощи, ему назначено амбулаторное лечение. Второй остается в больнице в тяжелом состоянии, ему проведена операция.