Крупный пожар произошел на мебельном складе в Нижневартовске

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мебельный склад загорелся в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), возгоранию присвоен наивысший номер сложности, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"На складе с мебелью на Индустриальной улице в Нижневартовске произошло возгорание. В настоящее время его площадь составляет 1 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности (из трех)", - сказал собеседник агентства.

Позже источник сообщил, что у склада обрушилась кровля на площади 600 кв. метров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, сообщение о возгорании поступило в 21:55 местного времени (19:55 мск). Пострадавших и угрозы возгорания для соседних зданий нет.

В МЧС также добавили, что пожар не несет угрозы загрязнения атмосферы токсическими веществами.

"Склад находится на улице Индустриальной. По нашим данным, это обычный пожар, ничего сверхъестественного в здании нет, поэтому угрозы загрязнения атмосферы токсичными веществами нет", - сказали в пресс-службе.

"Жилых домов рядом с горящим складом нет. На место выехали сотрудники полиции для организации оцепления на месте происшествия", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В городской Единой диспетчерской службе ТАСС сообщили, что горящий склад расположен по адресу улица Индустриальная, 44а, строение 1. В пресс-службе администрации Нижневартовска уточнили, что там расположен частный склад торговой компании "Любимый". Она владеет сетью розничных магазинов в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Томской области.