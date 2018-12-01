Суд отказал Цеповязу во взыскании 32 млн рублей с компании бывшей жены

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Кущевский районный суд Краснодарского края отказал Вячеславу Цеповязу, осужденному к 20 годам лишения свободы члену банды Цапков, в удовлетворении иска о взыскании 32 миллионов рублей арендной платы за пользование земельными участками с компании его бывшей жены, второй иск удовлетворен частично. Об этом ТАСС в субботу сообщил адвокат экс-супруги Цеповяза Эдуард Чургулия.

Ранее сообщалось, что Цеповяз подал к своей бывшей жене Наталье Стришней иски на общую сумму порядка 640 млн рублей, в том числе два иска о взыскании арендной платы с ОПХ "Сила Кубани" на 32 млн и 9 млн рублей соответственно. Как сообщал ТАСС адвокат Стришней, ранее данное предприятие принадлежало Цеповязу, но он продал его, и сейчас собственником является Стришняя.

"По взысканию 32 млн рублей Цеповязу отказано в полном объеме. Иск о взыскании 9 млн рублей за период 2018 года частично удовлетворили, но в сумме, которую мы сами признаем", - сказал Чургулия, отметив, что решения были вынесены судами 29 и 30 ноября.

Также адвокат сообщил ТАСС о том, что Цеповязом в отношении его бывшей супруги подан новый иск. Как и два уже рассмотренных, он касается взыскания арендной платы за пользование земельными участками. Сумма заявленных требований составляет 7 млн рублей. Со слов адвоката Натальи Стришней, в рамках этого иска ее бывший супруг будет добиваться и раздела земельных участков.

Согласно материалам суда, Цеповяз обратился с иском о взыскании с предприятия его бывшей жены 32 млн рублей в качестве оплаты за аренду принадлежащей ему земли за все время пользования, и еще 9 млн рублей за период 2018 года, а также о разделе совместно нажитого с ней имущества. При этом он оспаривает и законность получения ею сельхозпредприятия и земли, принадлежавших его матери.

Имя члена банды Цапков, на счету которой 19 убийств в станице Кущевской Краснодарского края, выплыло в связи с публикацией фотографий, на которых Цапок сидит в компании за столом с крабами и шашлыками. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.