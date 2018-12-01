Пожар на складе в Нижневартовске локализован

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, произошедшее в субботу вечером на складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Угрозы для распространения огня нет, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Как сообщалось ранее, информация о пожаре на мебельном складе в Нижневартовске в экстренные службы поступила в субботу в 21:55 местного времени (19:55 мск). Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров. Возгорание тушат 53 пожарных, используя 16 единиц специальной техники.

"Пожар локализован на площади 40 на 100 метров. Угрозы для распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

В управлении по связям со СМИ администрации города ТАСС сообщили, что склад находится на удалении в полтора километра от центра города. Ветер дует из города, поэтому гари в Нижневартовске нет. Ситуация находится под контролем, возгорание тушат от МЧС 11 единиц техники и 38 человек, от города задействованы 16 единиц техники и 63 человека.

Также сообщалось, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Жилых домов рядом с горящим складом нет. На место выехали сотрудники полиции для организации оцепления на месте происшествия.