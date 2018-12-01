В доме на Кубани нашли тела четверых человек

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации пресс-службы управления, сообщение об обнаружении тел четырех человек с колото-резанными ранами в одном из домовладений села Отрадо-Кубанского поступило в правоохранительные органы Гулькевичского района.

"Ими оказались местные жители: 42-летний хозяин домовладения, его 46-летняя сожительница и двое мужчин 36 и 48 лет", - рассказали в ведомстве.

По подозрению в совершении убийства по горячим следам задержан 30-летний знакомый погибших, отметили в пресс-службе. Сообщается, что на протяжении последних нескольких дней все пятеро распивали вместе спиртные напитки. По предварительной версии следствия, конфликт между убийцей и его жертвами возник в субботу, 1 декабря.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц", санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о помещении подозреваемого под стражу на время следствия.