Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Нижневартовске

ТАСС, 2 декабря. Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

"Сейчас открытое горение ликвидировано. Начали проливку поврежденных огнем конструкций. На месте работают дознаватели, выясняют причину пожара, это займет достаточно много времени, учитывая, что площадь пожара была большая", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, общая площадь здания составляет порядка 4 тыс. кв. метров, около четверти этой площади были повреждены в результате возгорания.

Как сообщалось, информация о пожаре на мебельном складе в Нижневартовске поступила в экстренные службы в субботу в 21:55 местного времени (19:55 мск), во время горения обрушилась кровля здания на площади 600 кв. метров. Возгорание локализовано на площади около 1 тыс. кв. метров, распространение огня на другие объекты не допущено. Погибших и пострадавших нет.

Склад находится в полутора километрах от центра города, угрозы загрязнения атмосферы токсичными веществами нет.