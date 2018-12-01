В Латвии произошла авария с участием военного транспортного средства НАТО

РИГА, 2 декабря. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием военного транспортного средства НАТО произошло в субботу в Латвии. В результате аварии никто не пострадал, сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на vинистерство обороны республики.

ДТП произошло на Видземском шоссе, когда находящиеся в Латвии военнослужащие союзных сил НАТО возвращались после выполнения служебного задания. Как отмечает агентство, военное транспортное средство на скользкой дороге занесло в канаву.

По данным vинобороны Латвии, в результате происшествия никто не пострадал. "Попавшие в инцидент военнослужащие не жаловались на здоровье, однако в соответствии с принятыми процедурами один из солдат союзников был доставлен в приемное отделение больницы для общего медицинского обследования", - указывает агентство.