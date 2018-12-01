NBC: во Флориде самолет врезался в здание центра терапии для детей

ТАСС, 2 декабря. По меньшей мере два человека погибли в субботу в штате Флорида после того, как небольшой самолет врезался в крышу здания, в котором располагается центр терапии для детей, страдающих аутизмом. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл вскоре после того, как самолет вылетел из местного аэропорта. Единственными жертвами крушения стали находившиеся на борту пассажиры.

В центре терапии в момент инцидента находились восемь взрослых людей и пятеро детей. По данным телеканала WPLG, небольшие травмы получила одна из учительниц, которая помогала вывести из здания несовершеннолетних, однако госпитализация ей не потребовалась.

Расследованием ЧП займутся Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.