Взрыв произошел у консульства США в Мексике

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Взрывное устройство было приведено в действие у консульства США в городе Гвадалахара в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter генеральная прокуратура региона. Сведений о пострадавших не поступало.

"После случившегося у консульства США в Гвадалахаре, где, по сообщениям, произошел подрыв взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию, о результатах которого сообщат в свое время", - говорится в заявлении.

По данным телеканала Televisa, неизвестный бросил устройство в направлении здания консульства, после чего скрылся. Взрыв незначительно повредил ограждение сада, находящегося снаружи здания. По неофициальной информации, на месте взрыва найдены фрагменты осколочной гранаты.