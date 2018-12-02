При пожаре в автосервисе в Хабаровске погибли два человека

ТАСС, 2 декабря. Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре на территории автосервиса в Хабаровске. Предположительно, и погибшие, и пострадавший - граждане КНР, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В 04:28 местного времени (21:28 мск субботы) 2 декабря 2018 г. на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила информация о возгорании по переулку Тихоокеанскому. Оперативно прибывшие отделения пожарной охраны установили, что на территории автосервиса горят два деревянных обшитых железом строительных вагончика. <...> На месте пожара были обнаружены двое мужчин без признаков жизни, еще один мужчина получил ожоги. Предположительно, все они граждане КНР", - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, которая госпитализировала мужчину во Вторую краевую больницу.

Пожар удалось полностью потушить в 06:40 местного времени (23:40 мск субботы), его площадь составила около 60 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины пожара и виновный. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, оперативно- следственная группа. Также специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю осматривают место пожара и собирают необходимые материалы для проведения пожарно-технической экспертизы.