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Пожар на складе в Нижневартовске полностью ликвидирован

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 2 декабря. Пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Информация о пожаре на мебельном складе в полутора километрах от центра Нижневартовска поступила в экстренные службы в субботу в 21:55 местного времени (19:55 мск), во время горения обрушилась кровля здания на площади 600 кв. метров. Возгорание было локализовано на площади около 1 тыс. кв. м.

"В 5:30 (3:30 мск) дали полную ликвидацию", - сказал собеседник агентства.

На месте продолжают работать пожарные дознаватели, добавил он.

Как сообщалось ранее, распространение огня на другие объекты не допущено. Погибших и пострадавших нет. Угроза загрязнения атмосферы токсичными веществами отсутствовала.

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