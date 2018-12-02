Пожар на складе в Нижневартовске полностью ликвидирован

Информация о пожаре на мебельном складе в полутора километрах от центра Нижневартовска поступила в экстренные службы в субботу в 21:55 местного времени (19:55 мск), во время горения обрушилась кровля здания на площади 600 кв. метров. Возгорание было локализовано на площади около 1 тыс. кв. м.

"В 5:30 (3:30 мск) дали полную ликвидацию", - сказал собеседник агентства.

На месте продолжают работать пожарные дознаватели, добавил он.

Как сообщалось ранее, распространение огня на другие объекты не допущено. Погибших и пострадавших нет. Угроза загрязнения атмосферы токсичными веществами отсутствовала.