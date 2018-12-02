Три человека погибли на пожаре в Пермском крае

ПЕРМЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в деревне Романово Усольского района Пермского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По прибытии на место пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем, зайти внутрь не представлялось возможным. В ходе тушения на месте пожара были обнаружены тела трех мужчин", - рассказали в МЧС, пояснив, что двое из них - 1954 и 1982 годов рождения, личность третьего устанавливается.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в жилом деревянном одноэтажном доме в деревне Романово поступило дежурному около 02:30 по местному времени (00:30 мск). Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается. По предварительным данным, очаг пожара находился в надворных постройках, а возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Как пояснили ТАСС в СУ СК по Пермскому краю, на месте также работают криминалисты. Предварительно установлено, что следов насильственной смерти на телах погибших при пожаре не обнаружено.