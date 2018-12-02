В Красноярске задержали подозреваемую в покушении на похищение грудного ребенка

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Подозреваемая в покушении на похищение грудного ребенка задержана в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в региональном следственном управлении СК РФ.

"Подозреваемая задержана, это 29-летняя жительница поселка Дубинино Шарыповского района. Мера пресечения - подписка о невыезде", - сказали в ведомстве.

Установлено, что 27 ноября злоумышленница пришла в детскую краевую больницу, напала на женщину с грудным ребенком, ударив ее по голове, и скрылась. Младенец не пострадал, его мать госпитализирована. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего").

По предварительной версии следствия, примерно в феврале этого года подозреваемая сообщила своим родственникам, что ждет ребенка. "В октябре она уехала в Красноярск и стала проживать у своих знакомых, которым также сообщила, что якобы ждет ребенка. Она разместила в своих аккаунтах в соцсетях фото бирки из роддома с указанием данных о новорожденном сыне и врачах, действительно работающих в больнице, - пояснили в ведомстве. - Всем знакомым и родным она говорила, что ребенок в больнице".

Похитить ребенка женщина решилась после того, как в Красноярск приехала ее мать, которая захотела увидеть внука.