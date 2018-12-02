Неизвестный напал с ножом на женщину в центре Москвы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в центре Москвы ранил женщину ножом и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Сообщается, что сотрудник полиции во время обхода станции метро "Лубянка" обнаружил женщину, сидящую на лавочке на платформе.
"Он подошел к пассажирке, которая рассказала, что неизвестный нанес ей ножевые ранения за пределами московского метро", - сказали в главке ведомства.
Сотрудник УВД вызвал скорую помощь и сообщил родственникам потерпевшей о случившемся. Женщину доставили в горбольницу имени Боткина. У пострадавшей отмечаются множественные колото-резаные ранения конечностей, живота, головы и лица.
Нападение произошло вечером 1 декабря. Ранее стало известно, что неизвестный напал на женщину 1982 года рождения на станции метро "Лубянка".
Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ - "Причинение тяжкого вредя здоровью".