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Неизвестный напал с ножом на женщину в центре Москвы

В полиции сообщили, что пострадавшую доставили в горбольницу имени Боткина

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный в центре Москвы ранил женщину ножом и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Сообщается, что сотрудник полиции во время обхода станции метро "Лубянка" обнаружил женщину, сидящую на лавочке на платформе.

"Он подошел к пассажирке, которая рассказала, что неизвестный нанес ей ножевые ранения за пределами московского метро", - сказали в главке ведомства.

Сотрудник УВД вызвал скорую помощь и сообщил родственникам потерпевшей о случившемся. Женщину доставили в горбольницу имени Боткина. У пострадавшей отмечаются множественные колото-резаные ранения конечностей, живота, головы и лица.

Нападение произошло вечером 1 декабря. Ранее стало известно, что неизвестный напал на женщину 1982 года рождения на станции метро "Лубянка".

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ - "Причинение тяжкого вредя здоровью".

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