В Подмосковье угнали внедорожник стоимостью 5,5 млн рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный угнал внедорожник стоимостью 5,5 млн рублей у жителя подмосковного Волоколамска. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В полицию обратился житель подмосковного Волоколамска. Он заявил, что неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска, которая была припаркована возле дома. Сумма ущерба - 5,5 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Кража, совершенная в особо крупном размере".