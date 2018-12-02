В Пермском крае возбудили дело после гибели трех мужчин при пожаре в жилом доме

ТАСС, 2 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех мужчин при пожаре в жилом доме в селе Романово в Пермском крае. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.
"В ночь на 2 декабря в селе Романово Усольского района Пермского края произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения были обнаружены тела трех мужчин. По данному факту следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра места происшествия с помощью спецтехники, следы указывающие на насильственное преступление не найдены, уточнили следователи. Выясняются причины возгорания.
Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме поступила в МЧС около 02:30 по местному времени (00:30 мск). Общая площадь возгорания составила 50 кв. метров.