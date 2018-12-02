На вокзале в Забайкалье обнаружена утечка, предположительно, серной кислоты

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Утечка, предположительно, серной кислоты из железнодорожной цистерны обнаружена на вокзале в городе Борзе Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Забайкальского линейного управления внутренних дел на транспорте.
"Сегодня утром на станции Борзя из одной из цистерн, в которой по документам перевозится серная кислота, обнаружена течь. Вагон перемещен на запасной путь и оцеплен сотрудниками транспортной полиции. Оцеплен также перрон, где вследствие течи образовалась небольшая лужа. На место из Читы выехали специалисты "Экоспаса", они должны оценить ситуацию", - сказал сотрудник пресс-службы.
Состав двигался со стороны Западно-Сибирской железной дороги в Краснокаменск. Согласно документам, груз предназначался для нужд Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО), отметили в управлении внутренних дел.
Инцидент не повлиял на железнодорожное движение. "В настоящее время мимо Борзи проходит очень мало поездов. Ближайший ожидается почти ночью - около 23:00 по местному времени (17:00 мск) сообщением Чита - Приаргунск. До этого времени эксперты "Экоспаса" уже приедут и оценят ситуацию", - добавили в пресс-службе.
Приаргунское производственное горно-химическое объединение, созданное в 1968 году (входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом"), находится в городе Краснокаменск Забайкальского края. Серная кислота - бесцветная, не имеющая запаха маслянистая жидкость, одна из самых едких кислот и опасных реагентов.